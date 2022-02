Ucraina: De Luca, Italia si ponga problema autonomia energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Avremo da porre il problema della nostra economia e della solidarietà indispensabile. Vi è infine un altro problema che ci pone la vicenda della guerra in Ucraina. L’autonomia energetica in Italia. Siamo il Paese più debole dell’Occidente. Noi dipendenti dai Paesi esteri per il 95 per cento. Un Paese che è tanto dipendente non può difendere la propria autonomia e libertà su lungo periodo. Questa vicenda ha richiamato l’Italia alla realtà dura, per troppi anni, per decenni l’Italia non ha considerato con attenzione necessaria questo problema. Non possiamo essere un Paese che può essere messo in ginocchio dalla chiusura di un gasdotto o blocco forniture petrolifere". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)