Piemonte: frizione tra Regione e comune di Settimo su futuro ospedale cittadino (3)

- È stata lanciata a dicembre una manifestazione di interesse per sondare l’eventuale disponibilità in questa direzione e sappiamo che è stata espressa attenzione da operatori privati importanti, interessati alla possibilità di rilevare la gestione dell’ospedale. D’accordo con i sindaci abbiamo dato anche mandato al liquidatore di valutare giuridicamente la possibilità di una compartecipazione pubblica nella futura compagine societaria che gestirà questo presidio. Qualora non fosse possibile percorrere queste strade, in particolare quella preferibile da un punto di vista normativo e contabile, la Regione come già detto in passato si farà carico di acquisire la proprietà del bene, ma siamo convinti che l’interesse manifestato da soggetti privati estremamente solidi e di valore rappresenti una opportunità. Per cui, qualunque sarà la strada percorsa, quello che è certo, lo garantiamo fin d’ora, è che il territorio continuerà sempre ad avere in Settimo il suo ospedale di punta, in sinergia con Chivasso e con la rete della medicina territoriale che ci stiamo impegnando a costruire", hanno concluso Cirio e Icardi. (Rpi)