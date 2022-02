Torino: Festival economia, Intesa-Sanpaolo sostiene kermesse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intesa Sanpaolo sostiene il Festival dell'Economia di Torino, cosi come da oltre sedici anni sostiene quello di Trento. La divulgazione di temi vicini all'attività della Banca, come l'economia, è fondamentale per lo sviluppo di riflessioni e consapevolezza sulle sfide del paese. Lo ha affermato in una nota stampa la Banca sottolineando il coinvolgimento nel Festival dell'Economia che quest'anno si svolgerà per la prima volta a Torino. "Questa iniziativa rientra tra quelle, sostenute da Intesa-Sanpaolo, in grado di qualificare Torino nel panorama internazionale e di migliorarne l'attrattività. La banca parteciperà con contenuti, competenze e con il contributo del museo del Risparmio, anima del programma di educazione finanziaria del nostro istituto", ha concluso. (Rpi)