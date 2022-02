© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri ho sentito l'ambasciatore Ucraino in Italia e gli ho dato la disponibilità piena della mia Regione a garantire l'ospitalità dei profughi. Lo ha affermato il presidente del Piemonte Alberto Cirio commentando la guerra in Ucraina. "Contino sulla nostra Regione perché avremo sempre le porte aperte per chi scappa dalla guerra", ha concluso. (Rpi)