- "Sono stato ieri a visitare una bimba di 9 mesi profuga curda arrivata a napoli su iniziativa della Regione le è stato fatto intervento al cuore, è in condizioni eccellenti. Dimessa prossima settimana. Motivo di orgoglio per noi, operata al Monaldi da dottor Oppido". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)