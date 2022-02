Ucraina: De Luca, problemi con Russia dureranno decenni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’episodio di questa guerra cambia gli equilibri in Europa e nel mondo e apre una nuova pagina nella storia contemporanea. Dobbiamo fare attenzione perché se la Russia mantiene questo orientamento i problemi dureranno decenni. Ho ascoltato discorso Putin la settimana prima dell’invasione. Per chi ha lunga esperienza politica come me, per l’età, era chiaro che sarebbe andato avanti a prescindere". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)