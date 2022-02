Ucraina: De Luca, sì a sanzioni ma Occidente garantisca solidarietà a Italia e Germania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siccome la realtà presenta un quadro diverso delle conseguenze delle sanzioni, noi dobbiamo essere solidali se tutti accettiamo di mettere le sanzioni e anche essere solidali quando si tratterà di aiutarci tutti a reggere le difficoltà economiche. Detto con più chiarezza: se noi dovessimo avere interruzione gas dalla Russia, ci dovrà essere meccanismo solidarietà dell’Occidente verso l’Italia e la Germania. Utilizzando in comune risorse strategiche accumulate. Cioé non possiamo far venir meno neanche per un istante la solidarietà atlantica ed europea ma dobbiamo con dignità e chiarezza mettere sul tavolo tutti i problemi. Non si può chiedere all’Italia di chiudere il suo apparato produttivo per carenza energetica". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)