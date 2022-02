Libia: De Luca, gli italiani si sono fatti buttare fuori un po' alla volta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sempre per fare i poeti e concederci lussi abbiamo guardato da lontano la vicenda in Libia, l’eliminazione di Gheddafi. Dittatore spregevole ma non è che tolto lui di mezzo è sorta democrazia di Westminster. Mentre avevamo rapporti privilegiati come Italia, si sono inseriti altri Paesi ad occupare spazi dell’Italia a cominciare dalla Francia, la stessa Russia. Un poco alla volta ci siamo fatti buttare fuori. Dobbiamo riprendere una politica estera come quella che tradizionalmente ha fatto l’Italia. Andreotti, Craxi e i comunisti nella sostanza, sui problemi fondamentali dell’Italia, le grandi forze politiche sono state unite per difendere gli interessi fondamentali della nostra Patria". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social.(Ren)