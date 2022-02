Veneto: Zaia, da oggi abbiamo i requisiti per passare in zona bianca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la diffusione delle ultime rilevazioni sull’andamento della pandemia in Veneto, il presidente della Regione Luca Zaia conferma quanto era stato previsto una decina di giorni fa. “Da oggi abbiamo i requisiti per il passaggio in zona bianca. Sono ormai 14 giorni che il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva è sceso stabilmente sotto il 10% e da nove giorni anche il tasso di occupazione dei posti letto in area medica è sceso stabilmente sotto il 15%”. I dati dell'ultima rilevazione dell'Istituto Superiore di Sanità, aggiornati a martedì 22 febbraio vedono un indice di Rt sceso a 0,72 (settimana precedente 0,77), un'incidenza che è scesa nell'ultima settimana da 767,3 a 620,8 casi ogni 100.000 abitanti e i tassi di occupazione dei posti letto scesi dal 7% al 6% per la terapia intensiva e dal 15% al 13% per l'area medica (oggi questi valori sono ulteriormente scesi rispettivamente al 5% e al 11,5%). Si rimane in attesa della conferma da parte della cabina di regia. L'eventuale cambio di zona avverrà comunque a partire da lunedì. “Ringrazio tutti i veneti, perché questo risultato è legato all’impegno di tutti e di ognuno. Un grazie particolare a tutti i nostri sanitari che ancora lavorano al fronte e hanno affrontato due anni terribili, e a tutti coloro che, in un modo o in un altro, da volontari, si sono dati da fare”, conclude Zaia.(Rev)