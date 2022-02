Piemonte: frizione tra Regione e comune di Settimo su futuro ospedale cittadino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una posizione non condivisa dalla sindaca di Settimo Elena Piastra: "Abbiamo preso pubblicamente atto che la volontà della Regione è che la struttura sia acquisita da un nuovo soggetto privato. È una scelta che, come abbiamo detto più volte, non rappresenta quello che come Settimo e come comuni dell'ASL To4 avremmo voluto. La decisione da parte della Regione però è stata presa e a questo punto come sindaci responsabilmente abbiamo il compito e il dovere di lavorare insieme all'assessorato regionale". Per Cirio e Icardi "la sperimentazione gestionale portata avanti negli anni passati si è conclusa secondo quanto prevedeva la legge regionale stessa che l’aveva istituita, ora il nostro obiettivo è proseguire nell’offerta dei servizi sanitari per il territorio, garantendo a tutti i cittadini di quest’area del Piemonte le migliori cure. La nostra idea è per una struttura accreditata con il sistema sanitario pubblico e gestita da un operatore privato, come già avviene per molte altre realtà d’eccellenza del Piemonte. (segue) (Rpi)