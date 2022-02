© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un nuovo incidente sul lavoro legato all'edilizia dopo la tragedia di via Genova a Torino. Questa volta è capitato in corso Maroncelli, dove il crollo di un montacarichi montato sulla facciata di un palazzo ha portato al ferimento di un operaio, che è stato trasportato d'urgenza in ospedale. (Torino)