Campania: Nappi (Lega), bandiera Ucraina al consiglio regionale

- "Una bandiera dell'Ucraina che sventoli accanto a quelle della Campania, dell'Italia e dell'Ue, all'esterno del Consiglio regionale, per invocare il cessate il fuoco. Un gesto che ritengo dal profondo valore simbolico per ribadire il no alla guerra e a ogni tipo di aggressione verso uno Stato sovrano, ed esprimere vicinanza e solidarietà al popolo ucraino". Lo ha affermato in una nota Severino Nappi, consigliere regionale della Lega in Campania. (Ren)