Campania: Muscarà, imbarazzanti documenti Regione su questione rifiuti da Tunisia

- "La questione rifiuti-Tunisia si è rivelata una operazione da manuale delle Giovani Marmotte. Una vicenda che avremmo potuto risolvere fin dall'origine, se solo si fosse dato credito alle inchieste giornalistiche e alle tante denunce e iniziative istituzionali che ho portato all'attenzione del Consiglio e della giunta regionale". Lo ha affermato il consigliere regionale campano Maria Muscarà: "Oggi avremmo evitato oggi un aggravio di spese per i cittadini della Campania. Un'operazione che ha messo a nudo una serie di errori madornali, frutto dell'incapacità degli uffici regionali. È imbarazzante leggere nei documenti della Regione Campania che ci si sia rivolti alla console tunisino a Napoli per conoscere la procedura autorizzativa. Che per autorizzare un trasporto di rifiuti internazionale l'autorità regionale si fidi delle indicazioni del produttore. E che, in mancanza di conoscenza sulla materia, di per sé grave per una regione come la nostra che esporta rifiuti da anni, si ammetta di non essere stati in grado neppure di trovato su Google il focal point di riferimento. Io ci sono riuscita subito, senza incontrare alcuna difficoltà". (segue) (Ren)