Piemonte: in arrivo oltre 3 milioni di euro per eliminare barriere architettoniche

- Solo oltre 3 i milioni di euro che arriveranno in Piemonte a sostegno dell'abbattimento delle barriere elettroniche negli edifici privati. Riguarderanno circa 600 interventi in tutta la Regione. Lo ha annunciato l'assessora al Welfare Chiara Caucino. "Nonostante i grandi passi avanti compiuti in questi anni - ha spiegato l’assessora - riguardo all’abbattimento delle barriere architettoniche tanto resta ancora da fare, in particolare per quanto riguarda gli edifici privati, che troppe volte si trasformano in vere e proprie 'prigioni' per chi ha difficoltà di movimento e necessita di strutture adeguate. Posso garantire che il Piemonte, che come ho sostenuto sin dal primo giorno non lascia indietro nessuno, è al loro fianco e, come in questo caso, utilizzerà tutte le risorse a disposizione per rendere sempre più 'facile' e dignitosa la vita alle persone più fragili", ha concluso.(Rpi)