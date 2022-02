Campania: De Luca, al Monaldi nessuno strumentalizzi piccoli malati per interessi di qualche primario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "All'ospedale Monaldi va fatta una operazione di trasparenza e messa in ordine per quanto riguarda il centro trapianti. Ci sono stati interferenze, aggressioni e intimidazioni da parte di comitato di sedicenti mamme di bambini trapiantati e da trapiantare che non c’entrano niente. Rapporto insano tra comitati e primario che ha usato pressioni esterne per avere incarichi impropri. Al Monaldi da subito quello che si fa in Italia, non su strumentalizzazioni ma sulla base di un’organizzazione razionale. Segnaleremo alla Procura, ho chiesto al Prefetto di identificare chi fa manifestazioni dentro l’ospedale". Lo ha detto il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social: "Ieri mentre veniva impedito ai familiari dei pazienti di entrare all’ospedale, c’erano liberi pensatori a gavazzare, questa storia è finita. Prima lo comprendono e meglio è. Nessuno strumentalizzi piccoli malati per favorire qualche primario. Impegneremo da subito direzione Monaldi a dare organizzazione per trapianti".(Ren)