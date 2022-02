Campania: De Luca, prosegue programma investimenti in opere ospedaliere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel frattempo va avanti programma di investimenti in opere ospedaliere già finanziate e per cui è in corso progettazione. Il 20 aprile progetto esecutivo Ruggi a Salerno, si sta completando per ospedale unico costiera sorrentina, Sessa Aurunca. Acquisto di tecnologia all’avanguardia per sale operatorie e laboratori, recuperando ritardi storici che abbiamo alle spalle". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)