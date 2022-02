Campania: De Luca, presentato ieri programma per medicina territoriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo presentato ieri il programma di investimenti importante nella medicina territoriale nella nostra Regione. 380 milioni di euro per realizzare 169 case comunità, 46 ospedali di comunità e così via. Coi fondi europei rete territoriale per avvicinare cittadini a sanità pubblica ed evitare afflusso continuo e inutile negli ospedali e pronto soccorsi, facendo un filtro di assistenza e cura nei territori. Sforzo gigantesco da fare in tre anni. abbiamo illustrato programma ieri, due criticità del governo ancora non risolto. Personale pubblico, 5mila da assumere e poi accordi con medici e pediatri". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)