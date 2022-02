Ucraina: De Luca, Putin apre nuova stagione di guerra fredda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Putin parlava di Ucraina e Kiev come di parte essenziale del patrimonio spirituale della Russia. Quando il discorso si sviluppa su questo piano, identità profonde, rapporti millenari, è chiaro che le logiche non sono quelle della ragione quotidiana ma altre. Putin ha messo nel conto le sanzioni, il danno economico, l’isolamento e che durerà decenni. E apre una nuova stagione di guerra fredda". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)