Energia: De Luca, Italia sconta decenni di infantilismo politico

- "Le vicende di queste ore e di questi giorni ci richiamano al dovere di non consentirci lussi che altri Paesi non si consentono. In questi decenni noi abbiamo dato prova di superficialità, infantilismo e dilettantismo politico. Come bambini viziati, quelli che non pensano che la vita è sacrificio e doveri. Abbiamo detto no a fonti energetiche, non comprendendo che riorientare economia non può significare perdita di autonomia. I tempi sono perlomeno medi, la direzione di marcia è quella ma non possiamo non porci il problema dell’autonomia energetica". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)