Napoli: Maresca, con me presidente commissione, niente affarismi e corruzione su Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il messaggio che arriva dalla mia nomina all'unanimità a presidente di una commissione strategica come quella di monitoraggio sul Pnrr è forte e chiaro. Ringrazio tutti i componenti della minoranza di centro destra che mi hanno proposto e della maggioranza tutta che mi ha sostenuto. Sarà una commissione di garanzia, più che di controllo, che punterà ad assicurare trasparenza delle procedure e chiarezza dei programmi. Con i fondi del Pnrr ci giochiamo il futuro della città e dei nostri figli. Non ci sarà spazio per affarismi e corruttela". Lo ha dichiarato in una nota Catello Maresca, consigliere comunale di opposizione questo pomeriggio eletto presidente della commissione sul Pnrr. (Ren)