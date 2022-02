Covid: Brusaferro (Iss), negli ultimi sette giorni decrescita numero nuovi casi in tutte le fasce d'età

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Negli ultimi sette giorni, in Italia, in tutte le fasce d’età c’è stata una decrescita del numero di nuovi casi, anche se c’è una maggiore circolazione nelle fasce d’età più giovani". Lo ha affermato il presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss) e portavoce del Comitato tecnico-scientifico (Cts), Silvio Brusaferro, nel consueto video di presentazione dei dati del monitoraggio regionale della cabina di regia sul Covid-19. "L'età in cui si contrae l'infezione si mantiene stabilmente intorno ai 37 anni, 74 anni e 71 anni è l'età media per quanto concerne rispettivamente l'ospedalizzazione ed i ricoveri in terapia intensiva. Le persone che purtroppo decedono a causa del virus hanno un'età media di 83 anni", ha aggiunto Brusaferro. (Rin)