Ucraina: Eurovision 2022, esclusa Russia, sostegno da parte del Comune di Torino

- La Russia verrà esclusa dall'Eurovision 2022 di Torino. Dopo l'iniziale negazione delle richieste Ucraine, gli organizzatori hanno deciso di seguire la linea dura come già fatto da altre kermesse internazionali come la Champions League e la Formula 1. Una decisione che è stata accolta positivamente dal Comune di Torino che con il Sindaco Stefano Lo Russo ha definito la decisione un "gesto simbolico importante. Noi tra qualche mese ospiteremo un evento di pace e fratellanza che nasce nell'ottica di integrare gli europei. Perché l'Europa deve vivere in pace. Dobbiamo compattarci intorno ai nostri valori comuni. A nome della giunta vogliamo essere protagonisti della mobilitazione per la pace e per forzare al dialogo", ha concluso. (Rpi)