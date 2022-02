Ucraina: De Luca, Italia rappresenti problemi ad alleati occidentali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Poi ci sono le conseguenze che colpiranno la Russia ma come vado dicendo, Mosca ragiona nei decenni. Ma colpiranno anche i paesi occidentali e in particolare Italia e Germania. Noi perché siamo dipendenti dal gas russo, dipendenza energetica più pesante di tutti i Paesi occidentali e con la Germania siamo i Paesi che esportano più tecnologie in Russia. Le sanzioni economiche bloccheranno scambi commerciali. Gli Stati Uniti non hanno alcun danno sostanziale, l’Europa e Italia e Germania avranno conseguenze. Cosa vuol dire? Noi non possiamo allontanarci neanche per un attimo né dalla Nato né dall’Europa. Dobbiamo rimanere in un contesto di piena e totale solidarietà. Ma dobbiamo in maniera intelligente porre ai nostri partner il problema". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social.(Ren)