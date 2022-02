Torino: Boeri presenta Festival Economia, parleremo di nuove disuguaglianze tra pandemia e guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parleremo delle nuove disuguaglianze generate dalla pandemia, che rischiano di essere ulteriormente esacerbate da guerra in Ucraina. Lo ha affermato Tito Boeri, direttore scientifico del Festival dell'Economia durante la presentazione della nuova edizione che per la prima volta si svolgerà a Torino il prossimo maggio. "Le diseguaglianze attuali sono diverse da quelle del passato - ha continuato Boeri -. Quelle di genere si sono acuite durante la crisi, così come quelle salute e i livelli di istruzione, perché la chiusura delle scuole ha lasciato i giovani in sofferenza. Le conseguenze di questa guerra potrebbe essere sopratutto pagate dalle fasce più deboli. Bisogna capire chi è in grado di fermare la mano di Putin in questo momento", ha concluso. (Rpi)