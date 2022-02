© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quando si ha responsabilità di governo contano i fatti. Le cose reali che avvengono. L’obiettivo prioritario oggi è evitare tragedia umanitaria a carico di milioni di civili in Ucraina. Auguro agli ucraini che vivono da noi di avere notizie rasserenanti su loro familiari rimasti in Ucraina". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)