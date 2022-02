Veneto: nel 2021 erogati 19.500 assegni per il lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati 19.500 gli assegni per il lavoro erogati dai Centri per l’impiego del Veneto nel corso del 2021 in favore dei disoccupati over 30 alla ricerca di un nuovo lavoro. Il dato emerge dal report trimestrale di monitoraggio dell’iniziativa a cura di Regione del Veneto e Veneto Lavoro. I residenti in Veneto, disoccupati da più di 4 mesi e meno di 2 anni, con età superiore ai 30 anni al 31 dicembre 2021 erano 74.250, di questi indicativamente circa il 30% ha le caratteristiche specifiche per poter beneficiare dell’assegno per il lavoro. “L’assegno per il lavoro è una delle politiche attive per il lavoro che dimostrano la capacità di risposta ai bisogni emergenti del territorio veneto. Noi investiamo sulle politiche attive e sulla formazione mirata ai lavoratori. L’assegno per il lavoro è una buona prassi perché non è un sussidio, ma è un contributo condizionato ad attività formative che implica un impegno da parte dell’aspirante lavoratore. Ed è proprio questo il fattore che determina il successo della misura che contribuisce molto all’inserimento al lavoro anche delle fasce più fragili”, ha commentato l’assessore regionale al lavoro Elena Donazzan. L’assegno per il lavoro è un titolo di spesa del valore massimo di 5.796 euro che i disoccupati con più di 30 anni di età possono richiedere al Centro per l’impiego e utilizzare presso uno degli oltre 100 enti privati accreditati in tutto il territorio regionale in cambio di servizi gratuiti di orientamento, counseling, formazione e supporto all’inserimento lavorativo. In poco più di quattro anni, gli assegni rilasciati sono complessivamente 72.000, di cui 57.400 si sono nel frattempo conclusi. In questi anni, i beneficiari hanno sottoscritto complessivamente circa 50.000 contratti di lavoro, corrispondenti all’80% degli Assegni effettivamente utilizzati.(Rev)