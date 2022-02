Abruzzo: Marsilio, linea ferroviaria Roma-Pescara progetto finalmente concreto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vogliamo che i soldi stanziati e che abbiamo reperito, i progetti che siamo riusciti a far condividere e le priorità che abbiamo imposto al governo nazionale, ministro delle Infrastrutture, a Rfi, vengano rispettate - ha aggiunto Marsilio - perché per troppi decenni l'Abruzzo non è stato una priorità nelle politiche nazionali. Noi abbiamo ottenuto questo importante risultato e l'Abruzzo è rientrato nei corridoi europei e sta entrando nelle priorità nazionali per il cosiddetto programma Italia Veloce. Quindi noi lavoreremo con lo spirito giusto per fare in modo che questa opera si faccia e si faccia bene. La stella polare - ha concluso Marsilio - è quella di ascoltare un milione di abruzzesi che hanno diritto di avere un treno veloce e un collegamento efficiente". Alla conferenza stampa tra gli altri hanno partecipato il sottosegretario alla Presidenza con delega ai Trasporti, Umberto D'Annuntiis, il commissario straordinario Vincenzo Macello e la coordinatrice del dibattito pubblico, Iolanda Romano. E' intervenuto, in videoconferenza, anche il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, per sostenere l'importanza dell'opera pubblica. (Gru)