Piemonte: incontro tra Confindustria e Finpiemonte, sostegno a sviluppo economico

- Si è svolto questa mattina l'incontro tra il presidente di Finpiemonte, Michele Vietti, e il presidente di Confindustria Piemonte, Marco Gay. L'incontro è nato per approfondire le prospettive di collaborazione a sostegno dello sviluppo economico del Piemonte e delle sue imprese. Attività che dovranno passare anche dall’utilizzo delle risorse del Pnrr e dei fondi strutturali 2021-2027. Anche tenendo conto di queste priorità - si legge in una nota stampa diffusa da Confindustria Piemonte -, si è deciso di mettere mano in tempi brevi al rinnovo dell’accordo di collaborazione tra i due enti, con l’obiettivo di aumentare l’attrattività del territorio sviluppando, tra gli altri, gli spunti del piano industriale condiviso tra Regione e Confindustria. (Rpi)