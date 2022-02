Torino: Lo Russo, nei prossimi due anni in arrivo oltre 4 milioni di euro per la cultura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei prossimi 2 anni arriveranno oltre 4 milioni di euro per la cultura. Lo ha annunciato il sindaco di Torino Stefano Lo Russo durante il secondo appuntamento di Circoscrizioni al centro, che si è svolto oggi al Mauto. "Per la prima volta dopo tantissimi anni la Città torna a fare investimenti. Questo grazie anche all'accordo chiuso con governo - ha continuato Lo Russo -, il Patto per Torino che ho siglato consente di guardare ai prossimi 5 anni con una prospettiva completamente diversa rispetto agli scorsi 5 anni, dove si parlava di dove tagliare. Il 15 marzo poi trasmetterò al ministero degli Interni il Piano di rigenerazione urbana da 113 milioni di euro, che riguarderà anche le nostre biblioteche", ha concluso. (Rpi)