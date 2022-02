Abruzzo: convenzione Università Aquila-Arta su ricerca, formazione e innovazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Soddisfazione per la firma dell'accordo quadro è stata espressa dall'assessore regionale all'Ambiente, Emanuele Imprudente, che ha sottolineato come la collaborazione tra Agenzia regionale e Università rappresenti "un'occasione unica per condividere competenze e sviluppare know-how di alto livello. Lo scambio reciproco tra le teorie più rilevanti dell'ingegneria ambientale e le applicazioni pratiche poste in essere dall'Arta", ha concluso l'assessore Imprudente, secondo cui "sarà di fondamentale importanza per la crescita tecnica delle nuove generazioni, soprattutto in un momento così importante come quello dell'attuazione della transizione ecologica". (Gru)