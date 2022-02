© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La realtà ci ricorda che anche la democrazia è una costruzione storica, un modo di governare ma non un modo scontato per sempre. E anzi è forma di governo minoritaria nel mondo contemporaneo. Non abbiamo conquistato per sempre neanche in Europa la pace". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)