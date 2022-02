Veneto: Pnrr, alla Provincia di Treviso altri 15 milioni dai fondi gestiti dalla Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Provincia di Treviso ha ottenuto il riconoscimento di ulteriori finanziamenti per l’edilizia scolastica dai fondi Pnrr assegnati alla gestione della Regione del Veneto: si tratta di 15.416.253,23 euro destinati al finanziamento di cinque grandi interventi sul territorio. I fondi complessivamente assegnati alla Regione del Veneto erano 54 milioni, di cui 38 destinati ai Comuni e 16 a Province e Città Metropolitana di Venezia. I progetti finanziati riguardano l’Istituto “Veronese” di Montebelluna, il Liceo “Flaminio” di Vittorio Veneto, l’Istituto “Cerletti” e l’Istituto “Pittoni” di Conegliano. “E’ un altro importante riconoscimento al lavoro della squadra della Provincia: portiamo a casa altri 15 milioni di euro (su 16 di stanziamento complessivo) di fondi Pnrr per le nuove realizzazioni e i miglioramenti sismici. La Provincia di Treviso si dimostra dunque sempre in prima fila per l’edilizia scolastica e la sicurezza delle scuole”, commenta il presidente Stefano Marcon.(Rev)