Ucraina: presidente Consiglio regionale Piemonte, inaccettabile violazione sovranità (2)

- "Al popolo ucraino va la nostra massima solidarietà, anche come Comitato diritti umani che da sempre è sensibile al diritto di autodeterminazione dei popoli e rimaniamo a disposizione per dare sostegno al popolo ucraino che risiede in Piemonte. Il Consiglio regionale è in costante contatto con il console onorario dell’Ucraina, dottor Dario Arrigotti, per seguire l’evolversi della situazione, il Piemonte farà tutto il possibile per aiutare chi in queste ore è stato travolto dalla follia della guerra", ha concluso. (Rpi)