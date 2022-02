Ucraina: Lo Russo (sindaco Torino), pronti ad accogliere profughi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci rendiamo sin da ora disponibili per agevolare l'arrivo dei profughi ucraini nel nostro territorio. Lo ha affermato il sindaco di Torino Stefano Lo Russo commentando la guerra in Ucraina. "Di certo le sanzioni nei confronti alla Russia colpiranno anche le nostre imprese, ma questo è il momento in cui l'occidente deve dare prova di compattezza - ha continuato Lo Russo - E' indispensabile un segno di fermezza nel far capire che non può essere questo il metodo con cui si risolvono i conflitti". (segue) (Rpi)