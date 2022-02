Ucraina: Protezione civile Veneto pronta ad accogliere profughi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La struttura della Protezione civile del Veneto si prepara a tendere le mani ai profughi ucraini e a coloro che saranno costretti a fuggire, a causa della guerra in atto, cercando soccorso e rifugio anche nelle nostre terre”. Lo fa sapere l’assessore alla Protezione civile della Regione del Veneto Gianpaolo Bottacin, spiegando “che, proprio in queste ore, gli uomini e le donne di questa importante organizzazione fortemente vocata alla solidarietà, si stanno preparando ad accogliere eventuali rifugiati”. E’ in corso ricognizione e la predisposizione delle attrezzature di assistenza alla popolazione, alcune delle quali erano state messe a disposizione della sanità veneta durante la pandemia, per essere pronti ad allestire eventuali punti di accoglienza. “Protezione Civile è sinonimo di solidarietà, di prevenzione e protezione. Parliamo di persone che hanno deciso di mettersi a disposizione per il prossimo, persone che, in caso di catastrofi, sono le prime ad arrivare per aiutare e le ultime ad andarsene”, ha concluso Bottacin.(Rev)