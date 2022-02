Veneto: nuova ripartizione dei fondi europei per l’agricoltura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Erano presenti anche il presidente della Regione Veneto Luca Zaia e l’assessore all’Agricoltura FedericoCaner alla manifestazione nazionale organizzata dalla Coldiretti per sensibilizzare il governo sull’attuale crisi economica, energetica e dei prezzi dei prodotti agroalimentari, che si è tenuta a Mestre, presso l’area parcheggio di Forte Marghera. “Dopo vent’anni di lotta nella ripartizione dei fondi Feasr, che in passato ha sempre penalizzato le regioni del Nord a favore di quelle del Sud, basandosi sulla spesa storica, siamo riusciti ad inserire dei criteri oggettivi che tengono realmente conto di ‘quanta agricoltura’ c’è in una regione. Al Veneto, che rappresenta uno dei territori con il maggior numero di imprese agricole, verrà assegnata una quota importante rispetto al passato. Tradotto significa, più risorse per i bandi, per le aziende del settore e per i giovani che vorranno avviarne una”, ha annunciato l’assessore Caner. Al ministro Patuanelli è stato chiesto di intervenire subito sul caro energia, sulla pratica sleale che riguarda il costo di produzione del latte superiore oggi al prezzo di vendita e sulla questione aviaria su cui pesano non solo i costi diretti per la remunerazione dei capi morti, ma anche di quelli indiretti. Il ministro ha assicurato che 30 milioni saranno destinati alla filiera avicola, dando ristoro a tutti gli imprenditori agricoli che sono stati colpiti. A proposito dell’autoproduzione energetica la richiesta è di finanziare tramite il Pnrr anche le piccole e medie imprese. “Ringrazio i consiglieri regionali che stanno lavorando a una proposta di legge sul fotovoltaico che permetterà alle nostre aziende diventare autonome dal punto di vista energetico. Non vogliamo assolutamente lasciare che le multinazionali arrivino sul nostro territorio per fare ettari di fotovoltaico esclusivamente per arricchirsi senza lasciare nulla al Veneto”, ha concluso Caner.(Rev)