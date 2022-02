Ucraina: Gallina (Camera commercio Torino), caro energia mette a rischio crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo calcolato che il peso sulle esportazioni rispetto alla guerra non è elevatissimo. Parliamo di 160 milioni sull'Ucraina e oltre 600 milioni sulla Russia. Quello che pesa, oltre all'aspetto umanitario, è sicuramente il caro energia. Lo ha affermato il presidente della Camera di commercio di Torino Dario Gallina, parlando delle conseguenze della guerra in Ucraina sull'economia nazionale e locale. "Siamo indietro rispetto ad altri paesi sull'indipendenza energetica. E se questa situazione dei costi persisterà per tutto l'anno, potrebbe mettere in discussione la crescita del nostro paese", ha concluso Gallina. (Rpi)