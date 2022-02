Ucraina: De Luca, solidarietà piena e profonda al popolo ucraino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo davanti agli occhi le immagini drammatiche della guerra in Ucraina. Voglio esprimere a nome di tutti la nostra solidarietà più profonda al popolo ucraino, a quelli che stanno vivendo in queste ore momenti drammatici, alle famiglie che vengono sconvolte, ai profughi che cominciamo a trovare in fuga dai territori di appartenenza. Solidarietà piena e profonda sperando che la guerra non si scarichi sui civili in maniera drammatica". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)