Ucraina: atenei Piemontesi, pace è vocazione dell'accademia

- Ci auguriamo che questo conflitto possa concludersi al più presto e ci stiamo adoperando per trasformare la nostra preoccupazione in azioni concrete. Ci stiamo attivando per offrire accoglienza a colleghi e colleghe colpiti dal conflitto e per consentire loro di lavorare in un ambiente sicuro e ci stiamo impegnando per sostenere allo stesso modo studenti e studentesse vittime della guerra. Con queste parole gli atenei Piemontesi (Politecnico, Upo, Unito e Scienze gastronomiche) hanno deciso di esprimere la loro solidarietà al popolo ucraino colpito dalla guerra in un comunicato congiunto. (Rpi)