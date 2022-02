Ucraina: De Luca, per la prima volta guerra scatenata da grande potenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per tutti noi un risveglio amaro, non avremmo mai immaginato di ritrovare immagini viste in resoconti della Seconda guerra mondiale. Cisono stati conflitti in Europa in questi anni, nell’ex Jugoslavia conflitti e barbarie e pulizia etnica come Srebenica, i bombardamenti in Serbia. Ma mai immagine così violenta e pesante messa in campo da grande potenza militare come la Russia". Lo ha detto il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)