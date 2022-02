Ucraina: De Luca, democrazia e pace non vanno considerati acquisiti per sempre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le giovani generazioni avevano perduto la memoria di cosa è una guerra. Tutti richiamati a drammaticità della vita e anche al fatto che i pericoli di ritorno indietro, di esplosione di nuovi conflitti e tragedie sono pericoli ancora presenti davanti a noi. La civiltà moderna è un guscio fragile e precario, queste immagini ci ricordano quanto sia fragile la civiltà e quei valori considerati acquisiti per sempre. Non lo sono né democrazia né pace". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)