Salerno: sequestrati due immobili da 1,2 milioni di euro a ex latitante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I finanzieri di Salerno, a Nocera Inferiore (Sa), hanno sottoposto a sequestro 2 immobili riconducibili a un pregiudicato ritenuto a capo di un'associazione a delinquere a carattere transnazionale, responsabile di una frode fiscale in materia di contrabbando internazionale di oli minerali e di condotte di autoriciclaggio del valore di oltre 127 milioni di euro. Il soggetto è stato arrestato 2 settimane fa, a Pagani (Sa), dopo diversi mesi di latitanza. Nello specifico, sotto sequestro preventivo sono finiti una villa di 3 piani con piscina e un analogo stabile in fase di costruzione. Gli immobili, che erano stati fittiziamente intestati a una società con sede nella Repubblica Ceca, hanno un valore complessivo stimato in 1,2 milioni di euro. (Ren)