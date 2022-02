Piemonte: Consiglio regionale aderisce a iniziativa su malattie rare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale del Piemonte aderirà all'iniziativa del 28 febbraio rispetto alla XV Giornata internazionale delle malattie rare. L'iniziativa promossa dalla Federazioni italiana malattie rare, con il ministero della Cultura prevede l'illuminazione dei luoghi pubblici con i colori della comunità mondiale delle persone che si trovano a convivere con una malattia rara. Anche Palazzo Lascaris aderirà alla giornata. "Si calcola – ha affermato il presidente del Consiglio regionale del Piemonte Stefano Allasia - che le persone che vivono con una malattia rara siano circa 300 milioni nel mondo, 30 milioni in Europa e circa 2 milioni in Italia, di cui il 70 per cento in età pediatrica. (segue) (Rpi)