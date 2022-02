Veneto: Covid, i positivi scendono a 60 mila

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il trentatreesimo giorno consecutivo il numero dei positivi al Covid 19 in Veneto scende, arrivando a 60.654. I nuovi casi registrati dal bollettino quotidiano di Azienda Zero sono stati 3.578 (ieri 4111), mentre le persone uscite dall’isolamento sono state 6.504. Continuano anche le dimissioni dagli ospedali, 47 dai reparti ordinari, dove restano 1107 pazienti, e 1 dalle terapie intensive, che accolgono ancora 97 persone. Le vittime di ieri sono state 12, 13.802 da inizio pandemia.(Rev)