- "Appuntamento alle 14.45 per fare il punto su tutte le importanti questioni che riguardano la Campania sul piano regionale, nazionale e internazionale, dalla situazione Coronavirus alla programmazione sanitaria, dalle misure per il lavoro e l'economia alla guerra in Ucraina". Lo ha annunciato su Facebook il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. (Ren)