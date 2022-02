Ucraina: Camani e Zottis (Pd), inaccettabile Ciambetti su autodeterminazione dei popoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Richiamare il principio di autodeterminazione dei popoli per comprendere se non addirittura giustificare l’invasione militare di Putin in Ucraina è pericoloso e inaccettabile. Le parole del presidente Ciambetti sono gravissime: dovrebbe ricordarsi che ricopre un ruolo istituzionale”. Lo affermano le consigliere regionali venete Vanessa Camani e Francesca Zottis (Pd), replicando alle dichiarazioni del presidente del Consiglio regionale. “L’azione di Putin non ha alcuna scusante e non può essere condannata solo nei modi difendendone di fatto le ragioni, appellandosi a riferimenti storici su origini e identità per spiegare l’occupazione di uno stato sovrano. La condanna contro Putin, che sta violando palesemente il diritto internazionale, dovrebbe essere unanime e condivisa senza alcun distinguo e senza tirare in ballo presunte responsabilità dell’Onu e della diplomazia: sono due piani totalmente diversi”, spiega Camani. “Che ci sia ancora nella Lega chi utilizza la retorica delle rivendicazioni territoriali in nome di un supposto principio di ‘autodeterminazione dei popoli’, come già accaduto nel 2016, quando il Consiglio regionale votò una Risoluzione-farsa a favore dell’annessione russa della Crimea, è un bruttissimo segnale”, aggiunge Zottis.(Rev)