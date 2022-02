Abruzzo: convenzione Università Aquila-Arta su ricerca, formazione e innovazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il nostro ateneo - ha detto De Berardinis - e, in particolare, il Diceaa, è da tempo molto impegnato in azioni di collaborazione e di sostegno alle istanze del territorio. Questa convenzione quadro con Arta consolida un rapporto attivo da diversi anni ma mai formalizzato e strutturato a livello di dipartimento. E', dunque, un passo importante per rafforzare la sinergia tra i nostri enti in modo efficace e per poter rispondere alle nuove sfide lanciate dalle politiche green, dalla strategia per lo sviluppo sostenibile e dal più recente .Inoltre -ha proseguito-la collaborazione Diceaa-Arta sui temi di ricerca mira a produrre ricadute significative sul territorio in termini di trasferimento tecnologico di qualità, con una particolare attenzione al tema della sicurezza e all'efficienza dei sistemi e delle procedure dell'ingegneria moderna, in tutte le sue declinazioni e ha anche, tra gli altri, l'obiettivo di aumentare le competenze professionali dei nostri studenti attraverso un flusso di conoscenze ed esperienze reciproche, che possano favorire l'inserimento dei nostri giovani nel mondo del lavoro attraverso una proposta formativa coerente e vicina alle esigenze attuali". (segue) (Gru)