Veneto: fotovoltaico, consiglieri Lega contestano servizio di Striscia la Notizia

- I consiglieri regionali dell’Intergruppo Lega-Liga Veneta Silvia Rizzotto e Roberto Bet replicano al servizio andato in onda ieri sera su Striscia la Notizia che aveva come tema la realizzazione di un impianto fotovoltaico a Mogliano Veneto. “Fa piacere che i giovani si interessino con passione alle vicende ambientali e politiche, ma è un peccato che Anna e Leonardo si siano prestati a fare polemica strumentale nei confronti della Regione del Veneto, riportando notizie inesatte e perdendo così un’occasione per fare chiarezza su un tema talmente delicato. Una trasmissione che si definisce ‘giornalistica’ dovrebbe sapere che temi così complessi si affrontano anche sentendo l’opinione di chi ha competenze tecniche, giuridiche e amministrative. Sarebbe quindi quantomeno doveroso, da parte loro, aprire un contraddittorio”, dicono Rizzotto e Bet. Gli esponenti della maggioranza sottolineano che la materia dell’energia è di competenza statale e che la Regione non può introdurre un divieto generale di installazione degli impianti in zona agricola, essendo i poteri in capo alle amministrazioni regionali molto limitati. “La Regione non può decidere dove fare gli impianti, effettua solo l’istruttoria per autorizzare o meno l’impianto sulla base dei vincoli di legge e delle tutele ambientali e paesaggistiche attualmente previste. Altro punto che necessita di una precisazione è la dichiarazione secondo cui in Veneto le leggi in materia sarebbero ‘scarsissime’. Il Veneto è stato tra le prime Regioni a dotarsi di una regolamentazione per l’individuazione di aree idonee e non idonee, già nel 2012, con una delibera di Consiglio regionale. Il progetto di legge 97, depositato il 20 settembre 2021 sta procedendo con regolarità, ma mancano norme chiare a livello statale”, aggiungono i due consiglieri.(Rev)