Veneto: patto di amicizia tra Venezia e Strumica (Macedonia del Nord) nel segno del carnevale

- La presidente del Consiglio comunale di Venezia, Ermelinda Damiano, ha ricevuto questa mattina a Ca' Farsetti il sindaco di Strumica Kostantin Kostadinov, accompagnato da una delegazione composta dal segretario della città, Aleksandar Odjakov e dal presidente del Comitato per il carnevale, Aleksandar Cicimov. Presenti anche il Console generale della Repubblica della Macedonia del Nord a Venezia, Stojan Vitanov, e il vicepresidente dell'Unione dei Consoli Onorari in Italia, Mattia Carlin. La città di Strumica, situata nella parte sud-orientale della Macedonia del Nord, è famosa per il suo carnevale. Ed è stato proprio questo il filo conduttore dell'incontro, nel corso del quale è stato siglato un patto di amicizia tra le due città, con l'invito, rivolto alla presidente Damiano, a ricambiare presto la visita ricevuta oggi. Un momento di condivisione è stato anche dedicato alle comuni preoccupazioni per il conflitto in corso in Ucraina. “Credo che in un momento come quello che stiamo vivendo, il fatto che si condividano valori europei di dialogo e pace sia importante. Venezia nella sua storia è stata sempre luogo di incontro e dialogo con culture e popoli, città della pace per eccellenza. Oggi quest'incontro assume un valore ancora più grande", ha detto la presidente Damiano. A margine dell'incontro, c'è stato anche il tradizionale scambio di doni tra la presidente del Consiglio e la delegazione macedone.(Rev)