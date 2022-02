Torino: Università, nasce Papageno.news primo sito internet italiano che informa su casi suicidio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 1 marzo sarà online il sito Papageno.news, il primo in Italia che fornirà indicazioni sul modo più corretto di informare sui casi di suicidio o tentato suicidio. Un modo per ridurre al massimo il rischio di emulazione ma senza comprimere il diritto di cronaca e informazione. L'idea è nata dal dipartimento di Scienze della sanità pubblica e pediatriche dell'Università di Torino in collaborazione con il master in giornalismo Giorgio Bocca. (Rpi)